Fokus auf organisches und dynamisches Wachstum. Globale Kooperationen zeigen internationale Nachfrage und Bedarf an den Cogia Produkten.

Die Cogia AG ist als Anbieter von KI-basierten, semantischen Lösungen im Bereich 'Big Data Analytics' sowie von Medien-Monitoring-Technologie mit dem Fokus auf Customer Experience in sehr dynamischen Märkten unterwegs. Das Management plant organisch und anorganisch stark zu wachsen. Durch die Übernahme der elastic.io konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 der Umsatz um 207,1 % auf 1,28 Mio. EUR (VJ: 0,42 Mio. EUR) gesteigert werden. Das EBITDA wurde überproportional zum Umsatz um 347,7 % auf 0,59 Mio. EUR (VJ: 0,13 Mio.EUR) verbessert, was einer Margensteigerung von 31,7 % (GJ 2020) auf 46,2 % (GJ 2021) entspricht. Aufgrund der hohen planmäßigen Abschreibungen auf Firmen der elastic.io (rund 1,25 Mio. EUR annualisiert) reduzierte sich das EBIT auf -0,81 Mio. EUR (VJ: -0,28 Mio. EUR). Das Netto-Ergebnis belief sich ebenfalls auf -0,81 Mio. EUR (VJ: -0,32 Mio. EUR).



Das Unternehmen schließt zahlreiche internationale Verträge und Kooperationen und sollte unseres Erachtens auch in Zukunft noch dynamisch wachsen. So konnte die Cogia AG zwei Kunden aus Sierra Leone gewinnen, eine Ölgesellschaft und ein Diamanten-Unternehmen. Darüber hinaus zählt nun auch ein führender Hersteller für Medizinprodukte aus Brasilien zu den Kunden der Cogia AG. Auch wurde eine strategische Partnerschaft mit der CPIA GmbH eingegangen, welche die Openpack-Plattform entwickelt hat, die Wellpappfabriken, Lieferanten, Software-Hersteller etc. miteinander verbindet. Weiterhin hat Cogia zuletzt mit dem Socializer Messenger ein einzigartiges Kommunikationstool für den Unternehmens- und Behördeneinsatz gelauncht, das höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zudem wurde Cogia im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens in das Accelerate Aichi Landing Pad Programm von 500 Global aufgenommen. Über das Programm sollte Cogia gute Kontakte und möglicherweise Vertriebserfolge in Japan erzielen können. Zur Weiterentwicklung der Technologie kooperiert die Cogia GmbH mit dem Professor Dr. Johannes Busse, einem Experten für Data Science, Ontologie, KI und Text Mining von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut (HAW Landshut). Insgesamt ist Cogia international sehr aktiv, um neue Kunden zu gewinnen. Wir erwarten ein dynamisches Umsatzwachstum und prognostizieren Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1,96 Mio. EUR, gefolgt von 3,63 Mio. EUR im Jahr 2023.

Durch den Fokus auf wiederkehrende Umsatzerlöse sollte das Geschäftsmodell der Cogia AG sehr skalierbar sein. Wir gehen von deutlichen Margensteigerungen aus und erwarten ein EBITDA in Höhe von 0,20 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2022 bzw. 0,96 Mio. EUR für das Jahr 2023. Durch die hohen Abschreibungen auf Firmenwerte liegt unsere EBIT-Prognose deutlich unter dem EBITDA bei -1,02 Mio. EUR für das Jahr 2022 bzw. -0,26 Mio. EUR für das Jahr 2023. Auf Netto-Ebene prognostizieren wir -1,35 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2022 bzw. -0,60 Mio. EUR für das Jahr 2023.



Aufgrund des gestiegenen risikolosen Zinssatzes und der leicht reduzierten Wachstumserwartung haben wir unser Kursziel auf Basis des DCF-Modells auf 3,23 EUR (bisher: 3,72 EUR) je Aktie reduziert. Es besteht weiterhin ein hohes Upside-Potenzial und wir vergeben das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25531.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 26.09.2022 (15:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 28.09.2022 (10:30 Uhr)

Die Cogia Aktie an der Börse Xetra hat ein Plus von +7,92 % auf 0,545EUR erreicht.