BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Führungskräften in Deutschland hakt es bei der Transformation der Wirtschaft vor allem an langen Genehmigungsverfahren. Als größtes Hindernis für die "grüne Transformation", also den klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen, wird Bürokratie wahrgenommen. Das ergab ein "Industrie 5.0"-Report, den das European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School Berlin sowie der Maschinenbauers Voith in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach am Mittwoch vorlegten.

Der Abbau von Bürokratie und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren werden demnach als die wichtigsten Voraussetzungen für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft gesehen. Technischer Fortschritt könne ganz wesentlich dazu beitragen, die Klimabelastungen zu verringern, sagten 87 Prozent der Führungsspitzen aus Wirtschaft und Politik. Erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff würden als bedeutender eingeschätzt als Elektromobilität. Der Report basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage des IfD Allensbach unter rund 500 Top-Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung in Deutschland./hoe/DP/stk