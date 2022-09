APA ots news: FMA-Publikation "Reden wir über Geld" erklärt Konsumenten, was die nachhaltigen Kredit-Vergabestandards tatsächlich bedeuten. - ANHANG

Wien (APA-ots) - In der aktuellen Ausgabe ihrer

Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" erläutert die FMA, welchen Zweck die nun rechtlich verbindlichen Standards für eine nachhaltige Immobilienkreditvergabe für Kreditnehmer haben und was diese für sie tatsächlich bedeuten. "Bei der Kreditvergabe muss die Rückzahlungsfähigkeit im Vordergrund stehen, nicht die hypothekarische Besicherung des Kredits", so der Vorstand der FMA. "Wir wollen, dass Kreditnehmer ihr Wohnbaudarlehen selbst bei einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage ordnungsgemäß bedienen und zurückzahlen können, ansonsten droht, dass zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch der Verlust der eigenen vier Wände hinzukommt", so Helmut Ettl und Eduard Müller. Das langanhaltende Niedrigzinsumfeld, die rasant steigenden Immobilienpreise sowie der scharfe Wettbewerb der Banken untereinander hatten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass bei der Kreditfinanzierung privaten Wohnraums immer öfter die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers bis an deren Grenze ausgereizt wurde. Angesichts der bereits eingeleiteten Zinswende, signifikant steigender Lebenshaltungskosten, einem sehr fragilen wirtschaftlichen Umfeld sowie einem drohenden Immobilienpreisverfall sei eine vorsichtige und nachhaltige Kreditvergabe das Gebot der Stunde, so der Vorstand der FMA.