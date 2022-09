DPE platziert 708 Mio. EUR Continuation Fund für zwei führende europäische Beratungsunternehmen für Technologie und Digitale Transformation

München (ots) -



- Bislang größter GP-led Secondary in Deutschland

- DPE CF I investiert in die DPE-Portfoliounternehmen Eraneos und valantic

- Zusätzliches Kapital und Zeit zur Erschließung von signifikanten

Wachstumspotenzialen durch M&A Transaktionen



Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE"), einer der führenden Wachstumsinvestoren

in der DACH-Region, hat seinen DPE Continuation Fund I ("DPE CF I") mit einem

Fondsvolumen von rund 708 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Fonds DPE CF I

wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe ("Eraneos") und valantic

Gruppe ("valantic") zu investieren - zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds

("DPE Fund III") aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die

Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen

Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen

implementiert wurden.