ESG in der Industrie Mit einem durchgängigen Datenmanagement die Nachhaltigkeitsziele erreichen

München (ots) - Das deutsche Lieferkettengesetz tritt zwar erst zum

Jahreswechsel in Kraft, aber schon jetzt ist klar: Mit der kommenden

EU-Gesetzgebung steigt der Regulierungsdruck in Sachen Umwelt und Soziales noch

weiter. Industrieunternehmen können sich auf den kontinuierlichen

Veränderungsdruck vorbereiten, wenn sie Strategie und ESG-Compliance als

dynamischen Prozess begreifen. Dies erfordert IT-Lösungen, die sich bei der

Auswertung der vorhandenen Daten schnell und flexibel anpassen lassen.



"Unternehmen, die nachhaltig agieren möchten, dürfen nicht in einem starren

Korsett verharren, sondern müssen sich sowohl situativ anpassen als auch stetig

weiterentwickeln. Die Digitalisierung bietet die Grundlage dafür und hilft ihnen

dabei, ihre Daten gewinnbringend zu nutzen", sagt Andreas Müller, Senior Vice

President bei Aras. Der Branchenexperte rät dazu, das neue Lieferkettengesetz in

Deutschland als Impuls zu nutzen, um Daten innerhalb des Unternehmens künftig

strategischer einzusetzen. "Dies bedeutet: Daten nicht nur sammeln und

speichern, sondern zu ordnen und einzuordnen sowie für eine sinnvolle Analyse

aufzubereiten."