Fujifilm erhält die CE-Konformitätskennzeichnung für sein endoskopisches Ultraschall-Endoskop der neuesten Generation (EG-740UT) und erreicht die Kompatibilität seiner Ultraschall-Endoskop-Produktlinie mit dem führenden ARIETTA-Ul

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Fujifilm hat ein neues longitudinales Ultraschall-Endoskop entwickelt, dasEG-740UT. Dieses Endsokop ist insbesondere für komplexe diagnostische undtherapeutische endoskopische Ultraschallverfahren ausgelegt- Das High-End-Ultraschallsystem ARIETTA von Fujifilm Healthcare (*1) ist jetztfür die Verwendung mit der Ultraschall-Endoskop-Produktreihe von Fujifilm (*2)zugelassen und bietet eine leistungsstarke und umfassende Lösung fürinterventionelle Endosonographen.Endoskopischer Ultraschall ist ein spezielles Verfahren, bei dem ein Endoskopmit einem Ultraschallwandler verwendet wird, der Ultraschallwellen innerhalb desgastrointestinalen Traktes, z. B. in die Speiseröhre, den Magen und denZwölffingerdarm, sendet und empfängt, um Bilder zu liefern, mit denen der Arztanatomische Strukturen und die damit verbundene Pathologie erkennen kann. Diegenaue Position und Größe der Pathologie sowie die Tiefe einer Krebsinvasionkönnen mit dieser speziellen Technik bestimmt werden. Der endoskopischeUltraschall wird insbesondere für die detaillierte Untersuchung und Diagnose vonPankreas- und Gallengangsläsionen eingesetzt (*3). In den letzten Jahren wirddie endoskopische, ultraschallgestützte Feinnadelaspiration, bei der eine Nadelmittels Ultraschallbildgebung in eine extraluminale Zyste oder Läsion geführtund eingeführt wird, zur Entnahme von Zellen und Gewebe für histopathologischeDiagnosen eingesetzt. Darüber hinaus wird die interventionelle Endosonographiezunehmend für therapeutische Anwendungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse undder Gallenwege eingesetzt. (*4,5).Die FUJIFILM Corporation hat ein konvexes Ultraschallendoskop, das EG-740UT, fürden oberen Gastrointestinaltrakt entwickelt. Das EG-740UT ist mit einemspeziellen Verriegelungsmechanismus für den Führungsdraht und einem neuenKonfiguration des distalen Endes ausgestattet. Sein spezielles Design ermöglichtes, endoskopische Instrumente innerhalb des endoskopischen Sichtfeldes zuvisualisieren, mit dem Ziel, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit desUltraschall-Endoskops während des Eingriffs zu verbessern.Das Ultraschall-Endoskop EG-740UT von Fujifilm verfügt über eine verbesserteUltraschall-Übertragungs und -Empfangsempfindlichkeit durch den Einsatz einesneu entwickelten Hochleistungs-Schallkopfes. Die Qualität derFujifilm-Ultraschallbilder wird dadurch erheblich verbessert. Darüber hinaus istdieses neue Ultraschall-Endoskop mit dem bewährten "G-LOCK"-Mechanismusausgestattet, der den Führungsdraht während des intraprozeduralen