Führender Branchenanalyst würdigt Anaqua als hochinnovativen Marktführer bei IP-Management-Lösungen

Boston (ots) - Der MarketViewTM Report von Hyperion Research betont die

transformativen Integrationsfähigkeiten von Anaqua AQX und den schlanken Ansatz

im Docket Management von PATTSY WAVE



Anaqua (https://www.anaqua.com/) , der weltweit führende Anbieter von

Innovations- und IP-Management-Technologien, wurde im neu veröffentlichten

MarketView(TM) Report 2022

(https://pages.hgpresearch.com/intellectualpropertymanagement) zum Management

von Geistigem Eigentum von Hyperion Research (https://www.hyperiongp.com/) - dem

führenden Branchenanalysten im Bereich Rechtswesen - erneut mit den

Auszeichnungen "Marktführer" und "hoch innovativ" gewürdigt.





Der Report zeichnet die Plattform AQX® von Anaqua, die für Unternehmen undKanzleien entwickelt wurde, als IP-Management-Marktführer im Unternehmenssegmentsowie im Kanzleimarkt und in der Kategorie Entscheidungshilfe-Analytik aus.Sowohl bei Unternehmen als auch bei Kanzleien setzen AQX Corporate und AQX LawFirm nach Angaben von Hyperion die aktuellen Standards, indem sie "eine Reihevon transformativen Funktionen bieten, mit denen sich juristische, operative undwirtschaftliche Stakeholder einer Organisation verbinden lassen, um dieHerausforderungen von Geistigem Eigentum gemeinsam zu lösen." Hyperion lobtaußerdem die marktführende Entscheidungshilfe-Analytik der beidenAQX-Plattformen: "Anaqua bietet erstklassige Analysefunktionen für dasIP-Management und integriert Inhalte und Technologien in einenkontextspezifischen Rahmen, der die Entscheidungsfindung unterstützt."Daher verleiht Hyperion den beiden Integrationsplattformen AQX Corporate und AQXLaw Firm jeweils die Auszeichnung "hoch innovativ". Außerdem merkt Hyperion an,dass die Übernahme von SeeUnity - dem führenden Anbieter von API-basiertenProdukten zur Integration und Migration von Unternehmensinhalten - im Mai 2021"eine bereits robuste Technologiearchitektur um eine bedeutende Funktionergänzt, mit der Daten im gesamten Unternehmen bereitgestellt werden können."PATTSY WAVE® von Anaqua wird erstmals in der Hyperion-Liste der besten Lösungenfür Anwaltskanzleien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes geführt. Im Zugedessen hat PATTSY WAVE® für seine optimierte Effizienz im Docket Management dieAuszeichnung "Marktführer" erhalten. Der Hyperion-Bericht betont: "Dereinzigartige Ansatz von PATTSY WAVE® für das Docket Management auf nur einemBildschirm bietet den Zugang und die Effizienz, den Verantwortliche heutebenötigen."Alle drei Plattformen werden im Report für ihre kundenorientierten Roadmaps alshoch innovativ bewertet. Dies zeigt einmal mehr, dass sich die kundenorientierteDNA von Anaqua wie ein roter Faden durch alle Bereiche des Unternehmens zieht.