Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse befindet sich der Platinpreis in einer steilen Abwärtswelle. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Nach dem Abverkauf an die Unterstützungszone um 822 USD setzte bei Platin Anfang des Monats eine Erholung ein, die den Kurs des Edelmetalls schnell und geradlinig bis an die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 930 USD führte. An dieser Stelle versagten den Bullen die Kräfte und ein weiteres Kaufsignal blieb aus. Es folgte eine steile Verkaufswelle, die Platin aktuell wieder in die Nähe der zentralen Unterstützungszone um 822 USD einbrechen lässt.