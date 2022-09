Wechsel im Vorstand bei der Debeka / Koblenzer Versicherungsgruppe verabschiedet Roland Weber und begrüßt Laura Müller als neue Vorständin (FOTO)

Koblenz (ots) - Zum 30. September 2022 wird Vorstandsmitglied Roland Weber (67)

nach über 20 Jahren bei der Debeka in den Ruhestand verabschiedet. An seine

Stelle tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 Laura Müller (36). Sie wurde von

den Aufsichtsräten des Debeka Krankenversicherungsvereins a. G., des Debeka

Lebensversicherungsvereins a. G., der Debeka Allgemeine Versicherung AG und der

Debeka Pensionskasse AG einstimmig bestellt. Mit der Berufung übernimmt sie die

Verantwortung für die mathematischen und die Service-Bereiche der

Lebensversicherung und die mathematischen Bereiche der Krankenversicherung.

Gleichzeitig ist sie in der IT für die Bereiche Produktmanagement Back-End,

Organisationsentwicklung und Governance zuständig.



"Ich freue mich auf alles, was mich jetzt in meiner neuen Position im Vorstand

erwartet. Vor allem freue ich mich darauf, die Debeka weiter voranzubringen und

aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken", so Müller. Auch Thomas Brahm,

Vorstandsvorsitzender der Debeka, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Laura

Müller ist schon lange ein Teil unserer Debeka und wird unseren Vorstand

bereichern, da bin ich sicher. Ihre Fähigkeiten - sowohl in fachlicher als auch

in persönlicher Hinsicht - werden dazu beitragen, die Debeka noch stärker zu

machen. An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Weber ganz herzlich für die

langjährige, überaus produktive Zusammenarbeit danken. Sein Engagement für die

Debeka ist beispielhaft. Er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir

nicht nur unsere Position als Marktführer in der privaten Krankenversicherung

stetig weiter ausbauen konnten."