Überbelastung durch Energiekrise droht Singles könnten bald bis zu 52 Prozent vom Gehalt fürs Wohnen ausgeben

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse für 80 Großstädte zur Wohnkostenbelastung

von Alleinlebenden durch die Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung zeigt:



- Erwartete Verdopplung der Nebenkosten: In 53 Städten müssten Singles dann mehr

als 30 Prozent vom Durchschnittseinkommen für die Warmmiete ausgeben

- Wohnkostenbelastung von mehr als 40 Prozent droht in München (52 Prozent),

Berlin (45 Prozent) und Frankfurt (44 Prozent)

- Bereits jetzt liegt die Wohnbelastung für mittlere Einkommen in 23 Städten im

ungesunden Bereich - in der Spitze beträgt der Anteil vom Gehalt an den

Wohnkosten 47 Prozent