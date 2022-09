SAS Viya jetzt im Microsoft Azure Marketplace (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Heidelberg (ots) - Umfassende Analytics- und KI-Plattform sofort per Klick undmit "Pay as you go"-Preismodell verfügbarSAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics undkünstliche Intelligenz (KI), bringt seine Analytics-Plattform SAS Viya in denMicrosoft Azure Marketplace. Damit ist eines der leistungsfähigstenLösungsportfolios auf dem Markt ab sofort auf Knopfdruck verfügbar. DieAbrechnung erfolgt stundenbasiert - damit zahlen Kunden nur die Leistungen, diesie auch tatsächlich nutzen. Mit SAS Viya auf Microsoft Azure(https://www.sas.com/en_us/software/viya/cloud-marketplaces.html) erhaltenUnternehmen aller Größenordnungen weltweit Zugang zu Datenexploration,maschinellem Lernen und Modellentwicklung auf höchstem Niveau. Das Angebot istin verschiedenen Sprachen verfügbar. Ein umfangreiches In-App-Lerncentererleichtert Einsteigern die schnelle Nutzung und sichert den langfristigerfolgreichen Einsatz.Mit diesem neuen Public-Cloud-Angebot setzt SAS ein Zeichen und treibtmaßgeblich einen Trend mit voran, den auch die Marktforscher von IDC sehen: DerEinsatz von Analytics in öffentlichen Clouds nimmt zu und wird schon 2024 denUmfang der Analysen in lokal installierten Systemen erreichen. "Durch diesenstrategischen Schritt macht SAS den Zugang zu Analytics entscheidend einfacher",sagt Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management beiIDC. "SAS Viya ist eine der umfassendsten Analytics-Plattformen, die es derzeitauf dem Markt gibt. Sie deckt den kompletten Analytics-Lebenszyklus - vom Daten-bis zum Modell-Management - ab. Jetzt können User die ganze Bandbreite derAnwendung über den Microsoft Azure Marketplace nutzen und sofort einsetzen. Undnicht zuletzt, weil das Angebot auch Support und Training umfasst, wird esweltweit erhebliche Produktivitätsvorteile für Business-Analysten und die IT mitsich bringen."Komplettes Lösungsportfolio als Cloud-LösungMit der Verfügbarkeit von SAS Viya auf Microsoft Azure haben Anwender Zugriffauf den kompletten Funktionsumfang der Plattform. Dazu gehören SAS VisualAnalytics, SAS Visual Statistics, SAS Visual Data Mining und Machine Learningsowie der SAS Model Manager.Die Plattform bietet sowohl Programmierungs- alsauch Low- oder No-Code-Optionen in einer einzigen visuellen Schnittstelle. Damitkönnen nicht nur erfahrende Anwender, sondern auch Neueinsteiger alleMöglichkeiten der KI von SAS Viya nutzen. Zudem unterstützt die Plattform nebender SAS eigenen Programmiersprache auch Open-Source-Sprachen wie Python und R.So steht jedem Data Scientist die Wahl der Programmiersprache offen."Neue Ära für SAS"Für Jim Goodnight, Gründer und CEO von SAS, markiert der Zugriff auf SAS Viya im