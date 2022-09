KnowBe4 vereinfacht Compliance-Anforderungen für den Datenschutz im Gesundheitswesen

Tampa Bay, USA (ots) - KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für

Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, veröffentlicht eine neue

Version seines Compliance Audit Readiness Assessment (CARA)-Tools. Es kann nun

auch ausgewählte Anforderungen der Health Insurance Portability and

Accountability Act (HIPAA) Security Rule abdecken, um die

Datenschutzanforderungen im Gesundheitswesen zu erfüllen.



Organisationen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt schützen sensible

geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) nach wie vor nur unzureichend.

Zwischen 2009 und 2021 wurden dem U.S. Health and Human Services (HHS) Office

for Civil Rights 4.419 Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen mit 500 oder

mehr Datensätzen gemeldet. Diese Verstöße hatten den Verlust, den Diebstahl, die

Preisgabe oder die unzulässige Offenlegung von 314.063.186 Gesundheitsdaten zur

Folge.