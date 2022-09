Weleda mit dem Nachhaltigkeitspreis des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller ausgezeichnet (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) - Jury lobte Weledas erfolgreiches umwelt- und

verantwortungsbewusstes Wirtschaften als erstes B Corp zertifiziertes

Unternehmen der Arzneimittelbranche in Deutschland.



Die Weleda AG ist eines von drei Unternehmen, die mit dem Preis für

Nachhaltigkeit des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH)

ausgezeichnet wurde. Er ist einer der ersten Nachhaltigkeitspreise in der

europäischen Pharmabranche. Der BAH möchte damit Unternehmen inspirieren, eigene

Projekte zum ökologischen und sozialen Wandel umzusetzen.





Weleda überzeugt in NachhaltigkeitWeleda, weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetikund Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung, konnte mit ihrenherausragenden Nachhaltigkeitsprojekten überzeugen. Bei der Preisverleihung am27. September in Berlin lobte die Jury, wie Klimaschutz sowie umwelt- undverantwortungsbewusstes Wirtschaften erfolgreich in die Unternehmensstrategieetabliert wurden. Als erstes Unternehmen in der deutschen Arzneimittelbrancheerhielt Weleda 2021 die internationale B-Corporation Zertifizierung gemäß derstrengen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung).B Corp für positive Veränderung der WeltDr. Aldo Ammendola, bei Weleda als Mitglied der Geschäftsleitung zuständig fürResearch & Development und Quality, erklärt: "Die B-Corp-Zertifizierung hat unsgeholfen, noch sensibler für Nachhaltigkeitsfragen zu werden. Sie bildet dasRahmenwerk für alle Unternehmen auf dieser Welt, die sich nachhaltig aufstellenwollen." Die B Corp-Community eine der Wunsch, die Wirtschaft als Kraft für einepositive Veränderungen zu nutzen - daher laute ihre Devise: Business as a forcefor good. In der Wirtschaftswelt, so Ammendola, komme diese Haltung einemParadigmenwechsel gleich. Meistens gilt als Zweck eines Unternehmens, Profite zuerzielen. Das werde natürlich auch in Zukunft so bleiben, aber nicht um jedenPreis oder auf Kosten von Menschen, Tieren oder der Umwelt. Bei Weleda lebe mandiese Grundhaltung seit jeher. "Je mehr Menschen nachhaltig erzeugteArzneimittel und Naturkosmetika kaufen, desto besser für die Umwelt. Denn nurwenn Natur und Erde gesund sind, können auch wir Menschen gesund bleiben. Dasist die Idee hinter unserem Konzept 'One Health - One Beauty' ".Auf Unternehmensebene ist Weleda seit 2021 klimaneutral und voraussichtlich abOktober 2022 gilt dies auch für die Arzneimittel und Naturkosmetikprodukte, undzwar global.Inspiration für andereTobias Boldt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des BAH, gratulierte den