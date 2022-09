DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 80 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe unter anderem wegen steigender Kosten und der schwindenden Konsumlaune eine Gewinnwarnung herausgegeben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar hätten die Materialkosten ihren Gipfel erreicht, wie das Management behaupte. Weil die Preisentwicklung für Energie aber kaum abzuschätzen sei, zweifele er an dieser Aussage./jcf/glVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

an der Börse TTMzero hat ein Plus von 0,00 % auf 74,98EUR erreicht.