Zwischen Innovationen, Inspiration und Austausch IMPACT FESTIVAL 2022 öffnet seine Tore / Programm aus Keynotes, Ausstellungen und Masterclasses bietet Einblicke in die nachhaltige Transformation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 5. und 6. Oktober 2022 bietet das IMPACT FESTIVAL

2022 mehr als 650 Unternehmen, 100 Investor:innen und 170 Start-ups Gelegenheit,

sich miteinander zu vernetzen, neueste nachhaltige Trends und Innovationen zu

entdecken und gemeinsam mit führenden Expert:innen unserer Zeit über den

digitalen und nachhaltigen Wandel zu diskutieren. Europas größte B2B-Messe für

nachhaltige Innovationen findet in der Fredenhagenhalle in Offenbach am Main

statt.



Entlang von sieben Innovationsbereichen erleben die rund 2.500 Besucher:innen

des IMPACT FESTIVAL das Potential und die Notwendigkeit des digitalen und

nachhaltigen Wandels. Über 170 Start-ups präsentieren ihre Lösungen im

Ausstellungsbereich. Mehr als 100 Speaker:innen zeigen, wieso Wirtschaft wie

Gesellschaft umdenken müssen und welche Alternativen es zu bisherigen Prozessen

und Produkten gibt. Dazu gehören unter anderem Anna Christmann, Mitglied des

Deutschen Bundestages, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft-

und Raumfahrt sowie Beauftragte für Digitale Wirtschaft und Start-ups, Beth

Thoren, Director of Environmental Action, EMEA bei Patagonia, und Wolfgang

Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Über 50 Masterclasses und Deep Dives

ergänzen das Bühnenprogramm um tiefergehende Inhalte.