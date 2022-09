valantic erhält neues Wachstumskapital/valantic erhält frisches Kapital für weiteres Wachstum, Erweiterung des Technologie- und Service-Portfolios und Mitarbeiter*innen-Entwicklung (FOTO)

München (ots) -



- Erfolgreicher Wachstumskurs wird weiter beschleunigt, mit Fokus auf neue

Technologien, Aufbau neuer Kundenmärkte in Benelux und Skandinavien sowie

weiterer Talent-Hubs in Europa und Asien

- Bis 2025 können mehr als 500 Mio. Euro investiert werden

- Gründer und CEO, Holger von Daniels, und das Management bleiben unverändert

beteiligt

- DPE Deutsche Private Equity bleibt Investor und stellt neues Wachstumskapital

zur Verfügung



Der Digitalisierungsspezialist valantic ( http://www.valantic.com ) erhält

frisches Kapital, um den Wachstumskurs der letzten Jahre fortzuführen. Im Fokus

steht der strategische Ausbau des Tech- und Leistungsportfolios, Investitionen

in Mitarbeiter*innenaufbau und -förderung sowie eine weitere

Internationalisierung des Unternehmens in Europa und Asien. valantic

beschleunigt damit nochmal den seit seiner Gründung 2012 konsequent gefahrenen

Innovations- und Wachstumskurs.