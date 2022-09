STIFEL stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Ein wohl starkes drittes Quartal dürfte das Vertrauen der Anleger in den Konsumgüterhersteller wieder verbessern, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management dürfte zudem an seinen Margenerwartungen für das kommende Jahr festhalten./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 01:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,67 % auf 99,66EUR erreicht.



Analysierendes Institut: STIFEL

Analyst: Rogerio Fujimori

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A