FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Studiendaten der Pharmakonzerne Biogen und Eisai haben am Mittwoch die Aktien von Morphosys und Roche sowie Eli Lilly beflügelt. Neben dem Duo Biogen/Eisai ringen auch Morphosys und Roche gemeinsam mit dem Wirkstoff Gantenerumab sowie Eli Lilly mit Donanemab um ein wirksames Medikament gegen Alzheimer.

Die Papiere des deutschen Antikörperspezialisten Morphosys schnellten am Mittwoch zeitweise um mehr als 21 Prozent nach oben und notierten zuletzt knapp 17 Prozent im Plus. Die Anteilsscheine des Schweizer Partners Roche verteuerten sich um 5,7 Prozent. Eli Lilly erreichten im vorbörslichen US-Handel mit mehr als 8 Prozent Plus ein Rekordhoch. Die Biogen-Papiere schossen im vorbörslichen US-Handel um bis zu 51 Prozent nach oben. Die Anteilsscheine des schwedischen Eisai-Entwicklungspartners BioArctic AB wurden gar um 134 Prozent nach oben katapultiert.