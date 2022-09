Wohneigentumspolitik als sozialer Auftrag / Bauspartag der privaten Bausparkassen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - "Vielerorts besteht die Gefahr, dass Wohneigentum zum PrivilegBesserverdienender wird. Dem muss die Politik entgegensteuern. Nicht umindividuelle Träume zu erfüllen, sondern weil Wohneigentumspolitik praktizierteSozialpolitik ist". So formulierte es der Vorstandsvorsitzende des Verbands derPrivaten Bausparkassen, Bernd Hertweck, beim Bauspartag in Berlin.Bundesbauministerin Klara Geywitz erklärte: "Mit unserer neuenWohneigentumsförderung werden wir Menschen mit geringem und mittlerem Einkommenhelfen, sich Wohneigentum zu leisten."Stark gestiegene Immobilienpreise, steigende Bauzinsen, explodierendeEnergiepreise bei sinkendem Realeinkommen: "Normalverdiener", so Hertweck, "tunsich vielerorts zunehmend schwer, sich ihren größten Lebenstraum, eigene vierWände, zu erfüllen. Ihnen über die Schwelle zum Wohneigentum zu helfen, muss einKernanliegen der Politik sein." Wohneigentumsbildung sei der klassische Einstiegin den Vermögensaufbau, der die Vermögensverteilung gerechter mache. AlsAbsicherung im Alter durch mietfreies Wohnen entlasteten eigene vier Wände diesozialen Sicherungssysteme. Hertweck forderte mehr Unterstützung beimEigenkapitalaufbau, weil mangelndes Eigenkapital die größte Hürde beimWohneigentumserwerb darstelle. Konkret mahnte er die Verbesserung derArbeitnehmersparzulage an, die seit 23 Jahren nicht mehr angepackt worden sei.Viele Arbeitnehmer seien dadurch aus der Förderung herausgefallen, obwohl siereal nicht mehr verdienten als früher. Dringenden Handlungsbedarf gebe es auchbei der staatlich geförderten Eigenheimrente - auch Wohn-Riester genannt. Siemüsse radikal vereinfacht werden und auch Selbstständige sollten sie nutzendürfen. Hertweck: "Viele Menschen sind nicht in der Lage, gleichzeitig auf zweiWegen für ihr Alter privat vorzusorgen: mit einer Eigenheimrente und einerGeldrente. Die Eigenheimrente muss deshalb eine frei wählbare undgleichberechtigte Alternative zur Geldrente bleiben."In der Panel-Diskussion hat Bundesbauministerin Klara Geywitz auch ausgeführt,dass ihr Ministerium den Erwerb von Genossenschaftsanteilen zur Selbstnutzungwie zur Neugründung fördere. Es gebe ein Bedürfnis nach neuen Genossenschaften.Hierfür werde in Kürze ein attraktiver Anreiz gesetzt.Trotz einer spürbaren Verunsicherung infolge des Kriegs in der Ukraine unddessen Auswirkungen ist Wohneigentum für die Menschen unverändert attraktiv.Darauf wies der Geschäftsführer des forsa-Instituts, Dr. Peter Matuschek, hin.80 Prozent der Mieter würden nach der neuesten Umfrage am liebsten in eigenenvier Wänden wohnen, betonte er. 25 Prozent von ihnen planten einen