followfood und Rettergut vereinen sich gegen Lebensmittelverschwendung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Friedrichshafen/Hamburg/Berlin (ots) - Dörrwerk und die Marke Rettergut werdenzu 100% Teil der followfood Familie. Damit baut der auf Nachhaltigkeitspezialisierte Lebensmittelpionier vom Bodensee sein Angebot um das ThemaReduktion von Lebensmittelverschwendung ausLebensmittelverschwendung gehört zu den größten Problemen in derNahrungsmittelindustrie. Mit der 100% Integration des Berliner UnternehmensDörrwerk und der Marke Rettergut in die followfood Family wird derNachhaltigkeits-Pionier followfood zum führenden Anbieter von gerettetenLebensmitteln. Seit Gründung von Dörrwerk 2015 wächst das Unternehmenkontinuierlich. Mit der Akquisition in einem schwierigen Marktumfeldunterstreicht das Friedrichshafener Unternehmen seinen Anspruch, den notwendigenTransformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbrancheführend mitgestalten zu wollen. Dörrwerk ist darauf spezialisiert,Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette zu vermeiden und Rohstoffe zuverwenden, die z.B. aufgrund optischer Mängel den strengen Kriterien derLebensmittelindustrie nicht genügen, jedoch qualitativ in einwandfreiem Zustandsind. Unter der Marke Rettergut werden diese Lebensmittel etwa in Form vonSuppen, Pasta, Brotaufstrichen und Mix-Schokolade im Handel angeboten. Auf dieseWeise konnten bereits über 500 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Ein Teil desUmsatzes der Rettergut-Produkte fließt in soziale und nachhaltige Projekte.Lebensmittelverschwendung gehört zu den größten Problemen in derNahrungsmittelindustrie. Mit der 100% Integration des Berliner UnternehmensDörrwerk und der Marke Rettergut in die followfood Family wird derNachhaltigkeits-Pionier followfood zum führenden Anbieter von gerettetenLebensmitteln. Seit Gründung von Dörrwerk 2015 wächst das Unternehmenkontinuierlich. Mit der Akquisition in einem schwierigen Marktumfeldunterstreicht das Friedrichshafener Unternehmen seinen Anspruch, den notwendigenTransformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbrancheführend mitgestalten zu wollen. Dörrwerk ist darauf spezialisiert,Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette zu vermeiden und Rohstoffe zuverwenden, die z.B. aufgrund optischer Mängel den strengen Kriterien derLebensmittelindustrie nicht genügen, jedoch qualitativ in einwandfreiem Zustandsind. Unter der Marke Rettergut werden diese Lebensmittel etwa in Form vonSuppen, Pasta, Brotaufstrichen und Mix-Schokolade im Handel angeboten. Auf dieseWeise konnten bereits über 500 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. Ein Teil desUmsatzes der Rettergut-Produkte fließt in soziale und nachhaltige Projekte.