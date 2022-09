KfW beruft Belgin Rudack in die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank

Frankfurt am Main



- Belgin Rudack, derzeit CEO der Creditplus Bank AG, startet am 01.01.2023

- Planmäßiger Übergang vom in den Ruhestand ausscheidenden derzeitigen CEO,

Klaus R. Michalak



Die KfW als Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der KfW IPEX-Bank freuen sich

mit Belgin Rudack eine Nachfolgerin für den planmäßig in den Ruhestand tretenden

CEO, Klaus R. Michalak, gefunden zu haben.