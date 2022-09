Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Trotz seines Verbots 1993 ist Asbest nach wie vor in vielenBestandsbauten enthalten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden energetischenSanierung weist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) auf möglicheGesundheitsgefahren für die Beschäftigten der Bauwirtschaft hin. Notwendig istwirksamer Schutz, wenn mit asbesthaltigen Materialien gearbeitet wird. NebenAufklärung und Beratung bietet die BG BAU auch finanzielle Fördermöglichkeitensowie ein neues E-Learning-Programm "Grundkenntnisse Asbest".Asbestfasern können Krankheiten wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliomverursachen. Mit schwerwiegenden Folgen: Asbestbedingte Erkrankungen sind diehäufigste Ursache für Todesfälle durch Berufskrankheiten im Bereich der BG BAU."Die Risiken von Asbest sind weithin bekannt, doch kaum im Bewusstsein ist, dassAsbest ein nach wie vor aktuelles Problem ist", sagt Bernhard Arenz, Leiter derHauptabteilung Prävention der BG BAU. Denn Asbest ist nach wie vor in vielenGebäuden enthalten. Solange der Stoff verbaut ist, besteht in der Regel keineGefahr. Doch bei Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten können Asbeststäubeaus Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen, Estrich und vielem mehr eingeatmetwerden. "In Gebäuden, die bis Oktober 1993 errichtet wurden, müssen wir davonausgehen, dass Asbest vorhanden sein kann. Deshalb ist vor Beginn der Arbeitenin Bestandsgebäuden eine genaue Recherche und gegebenenfalls eine Analyse durchProbenentnahme erforderlich", so Arenz.Online-Programm zu AsbestWie asbesthaltige Produkte erkannt werden, wo Asbest enthalten sein kann und wiesich Beschäftigte vor den damit zusammenhängenden Gesundheitsgefahren schützenkönnen, vermittelt das neue E-Learning-Programm "Grundkenntnisse Asbest"(http://www.bgbau.de/grundkenntnisse-asbest) der BG BAU. Es richtet sich vorallem an Beschäftigte, die in Bestandsbauten arbeiten.Wird der Verdacht auf Asbest bestätigt, sind besondere Anforderungen an dieQualifikation und die technische Ausrüstung der tätigen Unternehmenerforderlich. Insbesondere kommt es dann darauf an, möglichst staubarm zuarbeiten. Wo sich Staub nicht vermeiden lässt, muss er abgesaugt und gefiltertwerden. "Asbestbelastete Arbeitsbereiche müssen durch Schleusen undStaubschutztüren isoliert werden, damit sich die Fasern nicht in andere Bereicheverteilen können. Und: Die Beschäftigten müssen staubdichte Schutzanzüge undAtemschutzmasken tragen, um keine Asbestfasern einzuatmen", so Arenz. Welche