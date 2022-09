#Chemie22 Chemie-Tarifrunde wird fortgesetzt / Chemie-Konjunktur auf Talfahrt

Wiesbaden (ots) - Anlässlich der heutigen Tagung der hessischen Tarifkommission

hat HessenChemie-Hauptgeschäftsführer Dirk Meyer verdeutlicht, dass die

Chemie-Branche vor der Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen unter einem

immensen wirtschaftlichen Druck steht.



Durch den Energiepreisschock ist die Produktion in der chemisch-pharmazeutischen

Industrie in Hessen alleine in den letzten vier Monaten um über 8 Prozent

zurückgegangen und die Geschäftserwartungen befinden sich auf einer rasanten

Talfahrt. "Die wirtschaftliche Perspektive hat sich im Jahresverlauf deutlich

verschlechtert. Daher ist jetzt eine Tarifpolitik gefragt, die die Unternehmen

und ihre Beschäftigten durch die Krise trägt", betont Meyer. Im April hatten die

Chemie-Sozialpartner nach zwei Verhandlungsrunden auf Bundesebene eine

Einmalzahlung in Höhe von 1.400 Euro als Brückenlösung vereinbart und sich auf

den Herbst vertagt. Die Verhandlungen werden nun am 17. und 18. Oktober in

Wiesbaden fortgesetzt.