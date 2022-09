Insgesamt seien die Benzinpreise aber weiter deutlich zu hoch, betont Albrecht. "Wir gehen zwar mit Trippelschritten in Richtung einer Normalisierung. Aber der Weg ist noch weit. Bei Diesel ist die Ausnahmesituation sogar noch extremer." Als zentralen Treiber sieht er insbesondere die Raffinerien, die oft zu den Mineralölkonzernen gehörten. "Deren Margen waren zuletzt ein Vielfaches des Vorkrisenniveaus."/ruc/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Spritpreise im September hält an. Sowohl Diesel als auch Superbenzin der Sorte E10 waren im am Mittwoch veröffentlichten wöchentlichen Spritpreisvergleich des ADAC erneut billiger als sieben Tage zuvor. E10 kostete 1,880 Euro pro Liter - das sind 3 Cent weniger als eine Woche zuvor. Der Dieselpreis sank um 2,5 Cent auf 1,996 Euro. Der Selbstzünderkraftstoff kostete damit erstmals seit dem Ende der vorübergehenden Steuersenkung auf Kraftstoffe wieder unter zwei Euro.

Spritpreise sinken vierte Woche in Folge - Diesel wieder unter 2 Euro

