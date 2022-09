Intelligente Services sind der Wachstumsmotor für Unternehmen in den kommenden drei Jahren

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Das Zeitalter der intelligenten Produkte und Services[1] istangebrochen:- Unternehmen erwarten, dass in den nächsten drei Jahren durchschnittlich 28Prozent ihres Umsatzes nur durch intelligente Services erzielt werden.- Während nur 35 Prozent der Unternehmen derzeit intelligente Services anbieten,plant mehr als die Hälfte (53 Prozent), dies in naher Zukunft zu tun.Von vernetzten Autos über das Gesundheitsmonitoring bis hin zuSmart-Home-Services - viele Unternehmen setzen künftig ihren Schwerpunkt aufService-Innovationen. Laut der Studie Intelligent products and services: unlockthe opportunity of a connected business (https://www.capgemini.com/de-de/intelligent-products-and-services-unlock-the-opportunity-of-a-connected-business/) desCapgemini Research Institute sehen mehr als 80 Prozent der Unternehmen denWechsel zu software- und servicebasierten Modellen als einen wichtigen Trend,der ihre Branche beeinflusst. Die Studienergebnisse zeigen, dass die Mehrheitder Unternehmen (78 Prozent)[1] sich zumindest in der Übergangsphase hin zuintelligenten Produkten und Services befinden und sich vom traditionellenGeschäftsmodell "herstellen, verkaufen, liefern" wegbewegen. Rund sieben vonzehn Unternehmen sind der Meinung, dass sie ohne Investitionen in intelligenteProdukte und Services Marktanteile verlieren und Wettbewerbsvorteile riskieren .Der Studie zufolge geben 87 Prozent der Unternehmen an, dass intelligenteProdukte und Services für ihre Geschäftsstrategie entscheidend sind. Besondersausgeprägt ist dies bei produzierenden Unternehmen (87 Prozent), dicht gefolgtvon der Medizintechnik und der Konsumgüterindustrie (beide 84 Prozent). Es wirderwartet, dass in den nächsten drei Jahren durchschnittlich 28 Prozent desUnternehmensumsatzes aus intelligenten Services stammen werden, während es heutedurchschnittlich nur 12 Prozent sind."Intelligente Produkte und Services, die auf digitalen Technologien undKünstlicher Intelligenz basieren, werden in den nächsten drei Jahren an enormenWert für Unternehmen, Verbraucher und die Weltwirtschaft insgesamt gewinnen. Dasbisher noch nicht ausgeschöpfte Potenzial kann man beispielsweise daranerkennen, dass in der aktuellen Lage smarte Stromzähler für die bessereSteuerung des Verbrauchs in Deutschland fehlen", sagt Dr. Leonardo WeissFerreira Chaves, Global Head of Intelligent Products & Services bei CapgeminiInvent. "Traditionelle Produktunternehmen rüsten um und werden zusoftwaregesteuerten Unternehmen, um somit neue Kundenerfahrungen zu bieten, dieKundentreue zu erhöhen und kontinuierliche Umsatzströme zu generieren. Die Zeitzum Handeln ist jetzt gekommen. Unternehmen, die in der Lage sind, intelligente