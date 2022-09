Berlin (ots) - Arztpraxen in Niedersachsen und Bremen profitieren

überproportional von der Behandlung Privatversicherter. Eine neue Studie (https:

//www.pkv.de/fileadmin/user_upload/PKV/a_Positionen/PDF/2022_9_pkv-regionalatlas

-niedersachsen_bremen.pdf) zeigt, warum damit vor allem die medizinische

Versorgung in den Regionen und auf dem Land gestärkt wird.



Der PKV-Regionalatlas für Niedersachsen und Bremen beziffert die zusätzlichen

Einnahmen von Arztpraxen durch Privatversicherte und schlüsselt sie nach

Regionen, Städten und Landkreisen auf. Diese Mehrumsätze entstehen, weil es für

Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung von Privatpatienten sowohl weniger

Beschränkungen, Regulierungen und Budgets als auch meist höhere Honorare gibt

als bei Kassenpatienten. Diese zusätzlichen Mittel können die Arztpraxen in

medizinisches Fachpersonal oder moderne Diagnose- und Behandlungsmethoden

investieren. Davon profitieren auch ihre gesetzlich versicherten Patienten.





Bis zu 84.725 Euro zusätzlich pro Jahr und Arztpraxis im ländlichen RaumAllein in Niedersachsen und Bremen beträgt dieser PKV-Mehrumsatz 1,02 Mrd. Eurojährlich. Dieses Geld kommt vor allem Ärztinnen und Ärzten auf dem Land zu Gute.Das liegt daran, dass Privatversicherte in ländlichen Regionen meist älter sindund damit häufiger behandelt werden. Zudem liegen in größeren Städten dieMieten, Gehälter und anderen ärztlichen Kosten höher.Berücksichtigt man diese Faktoren, erzielt eine Arztpraxis in der RegionHannover einen realen Mehrumsatz von durchschnittlich 44.351 Euro im Jahr. ImLandkreis Heide sind es 60.381 Euro und im ländlichen Kreis Lüchow-Dannenbergsogar 84.725 Euro pro Jahr.Gleichwohl ist die Ärztedichte in den ländlichen Gebieten niedriger als in denBallungsräumen. Zum Beispiel kommen im ländlichen Landkreis Heide 153 Arztpraxenauf 100.000 Einwohner, in der städtischen Region Hannover sind es 198. Daszeigt: Die geringere Ärztezahl auf dem Land kann nicht an der Zahl derPrivatversicherten liegen. Für die Standortentscheidung von Ärztinnen und Ärztensind andere Kriterien wie z.B. Urbanisierung maßgebend.Zu den Ergebnissen des Regionalatlas Niedersachsen und Bremen erklärt derVorsitzende des PKV-Verbandes, Ralf Kantak:"Die Mehrumsätze der Privatpatienten tragen nachweislich zu einer besserenmedizinischen Versorgung in ländlichen Regionen bei. Wie wertvoll eine breiteambulante Infrastruktur ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Schließlich wurden90 Prozent der Covid-19-Patienten in Arztpraxen behandelt. Zugleich wird durchdie Mehrumsätze der Privatpatienten die Standortqualität insgesamt gestärkt.Denn ohne ein gutes medizinisches Versorgungsniveau zieht es auch keine jungenFachkräfte in ländliche Regionen."HINWEIS : Verfolgen Sie heute ab 16.30 Uhr live unsere Veranstaltung"Medizinische Versorgung in den Regionen" auf dem PKV-Youtube-Kanal(https://www.youtube.com/watch?v=S_7dH5v2moU) . Mit dabei u.a. Gitta Connemann(MdB), Vorsitzende der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), sowie Dr.Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK).