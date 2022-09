Neu im Sortiment Lidl erweitert mit Way To Go-Kaffee seine Fairtrade-Produkte / Langfristiges Nachhaltigkeitsprojekt trägt zur Existenzsicherung der Kleinbäuerinnen und -bauern bei (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl hat im August dieses Jahres in mehr als 850 Filialen in

Süddeutschland den neuen "Way To Go"-Kaffee in den Sorten Caffè Crema und

Espresso eingeführt. Die Ein-Kilogramm-Packungen sind jeweils zum Preis von

13,99 Euro erhältlich. Mit den neuen Kaffeesorten erweitert der

Lebensmitteleinzelhändler sein Sortiment an Fairtrade-Produkten. Bereits seit

2020 können die Kunden deutschlandweit "Way To Go"-Schokoladen in zwei

verschiedenen Geschmacksrichtungen kaufen. Mit "Way To Go" hat Lidl ein

richtungsweisendes Konzept für fairen Handel ins Leben gerufen und bietet seinen

Kunden faire, vollständig rückverfolgbare Produkte an, die gleichzeitig zur

Existenzsicherung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Ursprungsland

beitragen.



Zukunftssichernde Unterstützung in Honduras und Ghana