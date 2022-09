Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Immer dabei und nun ganz oben angekommen: In diesem Jahr führterstmals Personio aus München die Liste der Top Startups 2022 in Deutschland (https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-startups-2022-zehn-junge-top-unternehmen-/) an. LinkedIn veröffentlicht das Ranking der Startups, die unter Bewerbernam beliebtesten sind, bereits zum fünften Mal - das HR-Softwareunternehmen warvon Anfang an immer auf der Liste zu finden. Jetzt hat es den Sprung von Platz 3im letzten Jahr auf Platz 1 geschafft.Und auch auf den weiteren Plätzen folgen zunächst Startups, die sich bereits inden letzten Jahren großer Beliebtheit erfreuten: Lilium , Entwickler vonFlugtaxis, nimmt wie schon im Vorjahr den zweiten Platz ein, während derAnbieter von Auto-Abonnements Finn vier Plätze gut gemacht hat und in diesemJahr zum ersten Mal das Treppchen erreicht. Auch das auf Platz 8 neu in die TopTen eingestiegene Startup Vay ist Mobilitätsanbieter: Es verleiht Autos undfährt diese per Fernsteuerung zu den Kunden und wieder zurück. "Mobilität istgesellschaftlich hochspannend - auch für Jobsuchende. Schon vergangenes Jahrfanden sich in den Top Ten mehrere Startups, die das Thema mit frischen Ideenund Konzepten neu denken. In diesem Jahr ergibt sich ein ähnliches Bild", sagtJakob Schulz (https://www.linkedin.com/in/jakob-schulz/?originalSubdomain=de) ,Redaktionsleiter Central Europe bei LinkedIn.Ebenfalls halten konnten sich die beiden Startups aus dem Finanzwesen Tomorrow(Platz 5), das nachhaltige Bankgeschäfte ermöglicht, und Moss (Platz 6),Anbieter von Firmenkreditkarten und Lösungen für Rechnungsmanagement undBuchhaltung. Allerdings sind beide Unternehmen jeweils einen Platz nach hintengerückt.Die Top-10-Startups in Deutschland1. Personio (https://de.linkedin.com/company/personio) (Vorjahr: 3.) - Anbieterfür HR-Software für kleine und mittelständische Unternehmen mit über 6.000Kunden, Sitz in München, Bayern, 2015 gegründet2. Lilium (https://de.linkedin.com/company/lilium-aviation-gmbh) (2.) -Anbieter für Flugtaxis, seit letztem Jahr im US-amerikanischen Nasdaq börsennotiert, Sitz in Wessling, Bayern, 2015 gegründet3. Finn (https://de.linkedin.com/company/finn-auto) (7.) - Anbieter vonflexiblen Abonnements für Autos, bei denen der CO2-Fußabdruck jedesgefahrenen Kilometers kompensiert wird, Sitz in München, Bayern, 2019gegründet4. Flink (https://de.linkedin.com/company/goflink) -Online-Lebensmittel-Lieferdienst, der mit REWE kooperiert und Lieferzentrenin dicht besiedelten Innenstädten unterhält, Sitz in Berlin, 2020 gegründet