Tillotts Pharma baut digitales Kundenengagement in Europa mit Hilfe von Cloud-Anwendungen von Veeva aus

„Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats erhalten wir einen vollständigen Blick auf unsere Kunden und Inhalte. Die Lösungen tragen dazu bei, dass wir uns in ganz Europa optimiert engagieren können", sagte Adrian Hill, Global Head of Commercial Operations bei Tillotts Pharma AG. „Wir können jetzt Echtzeit-Daten nutzen, die uns dabei helfen, uns schneller an Entwicklungen anzupassen und genau die Informationen zu liefern, die die HCPs in den Märkten benötigen."

Seit der Akquisition eines neuen Produktes zur Behandlung von Magen-Darm-Infektionen im Jahr 2020 hat Tillotts in Europa weiter expandiert. Im Rahmen der Strategie für ein digitales Kundenengagement nutzt Tillotts auch Veeva OpenData. Die Software hilft, Referenzdaten aus dem Gesundheitswesen in Veeva CRM einzubetten, um so wichtige Informationen in Echtzeit vorliegen zu haben.

„Tillotts macht vor, wie sich der kundenorientierte Bereich herausragend aufstellen lässt. Das Unternehmen ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb, den medizinischen Abteilungen und dem Marketing, um seine Kunden bestmöglich zu unterstützen", sagte Philipp Luik, Vice President of Commercial Strategy bei Veeva Europe. „Mit Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats, die reibungslos ineinandergreifen, verfügen die Außendienstteams über hilfreiche Technologien, die sie bei Gesprächen mit Kunden unterstützen."

Veeva Vault PromoMats ist eine Content-Plattform, mit der sich medizinische, rechtliche und regulatorische Vorgänge sowie das Management wertvoller digitaler Daten einfach umsetzen lassen. Dadurch können Inhalte global wiederverwendet und Compliance von der Erstellung bis zur Distribution über verschiedene Kanäle gewährleistet werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Veeva Life-Sciences-Unternehmen dabei hilft, das Kundenerlebnis durch digitales Engagement zu verbessern.