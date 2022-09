TÜV Rheinland Weniger Unfälle durch nachhaltige Sicherheitskultur / Verhaltensbezogener Arbeitsschutz senkt Unfallquote nachhaltig / Vision Zero als Ziel / Training durch interdisziplinäre Experten (FOTO)

Köln (ots) - Schätzungsweise 85 Prozent aller Arbeitsunfälle sind

verhaltensbedingt. Selbst Firmen mit einem hohen Standard im organisatorischen

und technischen Arbeitsschutz stehen vor dieser Herausforderung. Da sich längere

unfallbedingte Ausfallzeiten personell meist schwer kompensieren lassen, gewinnt

"Vision Zero" für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Um das Ziel von null

Unfällen zu erreichen, bietet TÜV Rheinland für Unternehmen neben den

klassischen, formellen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zusätzlich den

verhaltensbezogenen Arbeitsschutz an.



Verhaltensbezogener Arbeitsschutz beginnt im Kopf