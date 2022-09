Benjamin Dau Immobilienexperte verrät, in welchen Berliner Vierteln der Kauf jetzt rentabel ist (FOTO)

Bad Zwischenahn (ots) - In Berlin ist der Immobilienmarkt von Wertstabilität bis

hin zum Wertanstieg geprägt. Es lohnt sich also, in der Hauptstadt zu

investieren. Immobilienexperte Benjamin Dau verrät, was den Standort für

Investoren so attraktiv macht.



Das eigene Kapital in Immobilien anzulegen, ist ein Schritt, der gut überlegt

sein will. Der Immobilienmarkt hat seine eigenen Gesetze, Immobilien

funktionieren nicht wie andere Anlageklassen. Grundsätzlich ist der

Immobilienmarkt abhängig von der Nachfrage. Zweifellos gibt es Orte und

Regionen, die zur Vorsicht mahnen. Berlin gehört nicht dazu, denn hier werden

nach Einschätzung des Immobilienexperten Benjamin Dau ganz besonders

Bestandsimmobilien nicht an Wert verlieren.