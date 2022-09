Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Bill Nygren liebt hoch profitable und unterbewertete Firmen – und kauft KKR

: Habe Amazon, KKR & Co., Walt Disney auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende deshatte er 56 Werte im Depot, darunter lediglich sechs neue. Seine Turnoverrate stieg gegenüber dem Vorquartal weiter an und lag bei 18 %. Eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten, erklärte Nygren, und er nutze dies aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Was zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio führe.Unter den ganz aussortierten Positionen finden sich Constellation Brands, Keuring Dr. Pepper, DXC Technology und CVS Health Corp, während er bei Humana seine Position um knapp drei Viertel abgebaut hat. Neu eingestiegen ist er bei Amazon , Masco, Oracle, Liberty Broadband, Parker Hannifin und Walt Disney und KKR & Co. stockte er um 85 % auf.Nygren zeigte sich in seinem jüngsten Investorenbrief über die schwache Performance der Bankaktien im 2. Quartal überrascht. Er führte dies vor allem darauf zurück, dass Anleger stur auf die Entwicklung der Banken in vorangegangenen Rezessionen blickten und sie daher aus den Depots werfen würden. Doch Billy Nygren hält das für einen Fehler und verweist auf die unterschiedliche Entwicklung der Geschäfte von Banken und ihren Aktien.Die Financial Services bleiben mit einer um 1,3 % erhöhten Gewichtung von 33,7 % unangefochtener Spitzenreiter in Billy Nygrens 13,2 Mrd. USD schwerem Portfolio. Communication Services folgen ihnen mit 18,9 % (Q1: 15,9 %) vor zyklischen Konsumwerten mit 11,6 % (Q1: 9,7 %), die damit die Energiewerte auf den vierten Platz verdrängt haben (10,1 % statt 15,9 % in Q1). Technologiewerte konnten mit 9,8 % (Q1: 9,5 %) den fünften Rang verteidigen.Nygren konzentriert sich kurzfristig immer auf die Geschäftsentwicklung und nicht auf die Aktienentwicklung, denn auf lange Sicht gleichen sich beide an. Und das erklärt auch, weshalb der Anteil des Finanzsektors an seinem Portfolio weiter angestiegen ist - insbesondere wegen der Aufstockung bei. [WKN: A2LQV6], denn was für die Banken spricht, gilt umso mehr für den Alternativen Asset Manager, der deutlich weniger Regulierungen unterworfen ist.