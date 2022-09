Preis für Diesel fällt unter zwei Euro / Beide Kraftstoffsorten günstiger als in der Vorwoche / Starker Rückgang des Rohölpreises (FOTO)

München (ots) - Erstmals seit fünf Wochen ist der Preis für Diesel-Kraftstoff

wieder unter die Marke von zwei Euro gesunken. Wie die aktuelle ADAC Auswertung

der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Diesel im

bundesweiten Schnitt 1,996 Euro und damit 2,5 Cent weniger als vor einer Woche.

Zuletzt lag der Diesel-Preis am 23. August mit 1,988 Euro je Liter unter der

Zwei-Euro-Marke, damals aber noch unter den Bedingungen des Tankrabatts mit

einem steuerlichen Abschlag von rund 17 Cent. Der Tankrabatt wurde planmäßig am

31. August beendet.



Noch deutlicher als Diesel ist der Benzinpreis gesunken: Ein Liter Super E10

kostet im Schnitt 1,880 Euro, das sind drei Cent weniger als vor einer Woche.

Billiger war E10 zuletzt am 31. August, dem letzten Tag des Tankrabatts mit

1,792 Euro. Der steuerliche Abschlag auf Benzin hatte seinerzeit rund 35 Cent je

Liter betragen.