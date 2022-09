United Lithium Corp. erhält vom BLM die Bestätigung für die Gültigkeit von 508 abgesteckten Claims im Lithiumprojekt Liberty in South Dakota

- Indikatorelemente deuten auf Vorkommen von stark differenzierten LCT-Pegmatiten hin

- Gezielte Sondierung vorrangiger Gebiete anhand der chemischen Beschaffenheit der regionalen LCT-Pegmatitvorkommen

- Gültigkeitsbescheinigung des BLM von zusätzlich 220 abgesteckten Claims im Lithiumprojekt Liberty steht noch aus

Vancouver, British Columbia, 28. September 2022 – United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US Bureau of Land Management („BLM“) eine Mitteilung erhalten hat, mit der die Gültigkeit von 508 nicht patentierten Bergbaukonzessionen (Lode Mining Claims) in der Nähe der Stadt Custer in South Dakota, die sich über eine Fläche von knapp 16 Quadratmeilen (40 Quadratkilometer) erstrecken, bestätigt wurde. Dieses Gebiet ist für den historischen Abbau von Lithium-Cäsium-Tantal („LCT“)-Pegmatiten bekannt, der vor allem während und nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte, und war damals der zweitgrößte Berylliumproduzent der Vereinigten Staaten.

United Lithium wurde auf die früheren Förderaktivitäten in der Pegmatitprovinz Black Hills aufmerksam, sondierte die entsprechenden Chancen und kam zu dem Schluss, dass die Entdeckung von Ausläufern der hochgradig mit Lithium mineralisierten Pegmatitformation, wo der Abbau stattfand, und auch von neuen Zonen sehr wahrscheinlich ist. Derzeit finden sich in der Region mehrere Pegmatitformationen, wo derzeit ein Abbau durch Privatunternehmen zur Herstellung von hochwertigen Feldspat-, Glimmer- und Quarzprodukten stattfindet.

Wenn in den Vereinigten Staaten nicht patentierte Bergbauclaims abgesteckt werden – vor allem in Gebieten, wo der Grunderwerb sehr umkämpft ist –, prüft das BLM den Zeitplan, die Absteckungsverfahren und die ordnungsgemäße Einreichung von Anspruchserklärungen, um die Gültigkeit der Bergbauclaims anzuerkennen. Dieser Prozess wurde vom BLM für die in Abbildung 1 dargestellten Konzessionsflächen abgeschlossen. Bei den Gebieten innerhalb der Außengrenzen der Claims, die in Abbildung 1 als nicht abgesteckt dargestellt werden, handelt es sich größtenteils um Privatbesitz, wo kein Abstecken möglich ist.