OpenSpace begrüßt QBS Software im Partnernetzwerk und erweitert den Zugang zu 360°-Baustellenerfassung in ganz Europa

SAN FRANCISCO und LONDON, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- OpenSpace , der weltweit führende Anbieter von 360°-Baustellenerfassung und KI-gestützter Analytik, hat mitgeteilt, dass die europäische Softwarebeschaffungsplattform QBS Software seinem Partnernetzwerk beitritt. Mit mehr als 10.000 Softwareanbietern auf der Plattform und einem fachkundigen Kundenservice wird das QBS-Wiederverkäufernetzwerk den Zugang zu OpenSpace im gesamten EMEA-Raum in den Bereichen Bauwesen, Banken, Versicherungen, Gebäudemanagement und Einzelhandel erweitern und so die Transparenz und Effizienz vor Ort verbessern.

Mit OpenSpace Capture können Bauarbeiter oder Bauleiter ihre Baustelle vollständig dokumentieren, während sie die Baustelle wie gewohnt mit einem mobilen Gerät oder einer handelsüblichen 360°-Kamera, die an ihrem Schutzhelm befestigt werden kann, ablaufen. Sobald das Video in die Cloud hochgeladen ist, fügt die Computer-Vision-Technologie von OpenSpace die Bilder zusammen und ordnet sie dem Grundriss zu, wodurch eine zuverlässige visuelle Aufzeichnung des Baustellenzustands entsteht. Dank der Vision-Engine des Unternehmens ist die Bildkarte der Baustelle in der Regel innerhalb von 15 Minuten nach dem Hochladen zur Ansicht bereit. Eine Umfrage unter der OpenSpace-Community und den Kunden hat ergeben, dass im Durchschnitt 67 % der Kunden Tausende von Dollar an Projektkosten einsparen. 74 % sparten mehrere Stunden pro Woche ein. Durch diese Partnerschaft kann QBS sein Portfolio erweitern und seinen Unternehmenskunden die Möglichkeit geben, von diesen Kosten- und Zeiteinsparungen zu profitieren.

„Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung innovativer und erstklassiger Software, die unseren Kunden und Partnern neue Möglichkeiten eröffnet. Mit OpenSpace sind wir in der Lage, eine branchenführende Lösung für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) anzubieten", erklärte Dave Stevinson, CEO der QBS Technology Group. „Mit OpenSpace sind wir in der Lage, eine branchenführende und bedienerfreundliche Lösung anzubieten, die die Koordination und Effizienz von Bauherren, Projektmanagern, Eigentümern, Bauunternehmern und Subunternehmern in einer Vielzahl von Branchen verbessert."