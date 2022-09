First Hydrogen expandiert in die Europäische Union

Vancouver, British Columbia, 28. September 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Strategie im Hinblick auf die Europäische Union weiter ausbaut und in wichtige europäische Staaten expandiert. Diese Strategie wird durch den Beschluss des Europäischen Parlaments unterstützt, sich zu ambitionierten verbindlichen Zielen für erneuerbare Energien zu verpflichten und den regulatorischen Rahmen zu vereinfachen, wobei grüner Wasserstoff im Mittelpunkt der entsprechenden Verpflichtungen steht.

First Hydrogen verfügt derzeit über Schlüsselarbeitskräfte in Deutschland, Österreich, Spanien und den Benelux-Staaten. Im Rahmen der weiteren Aktivitäten erfolgt nun die Markterschließung in Deutschland, den Benelux-Staaten, Osteuropa, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien.

Der Schwerpunkt der neuen Initiative wird darauf liegen, Flotten zu ermitteln und unter Vertrag zu nehmen, die Interesse an den geplanten Testeinsätzen der ersten leichten Nutzfahrzeuge von First Hydrogen in Europa haben. Mit den Tests soll Anfang des Jahres 2024 in Deutschland und Frankreich begonnen werden. Neben der Überprüfung der nationalen Vertriebsnetzpläne werden auch Möglichkeiten für die Produktion von grünem Wasserstoff ermittelt und entwickelt um festzustellen, inwieweit First Hydrogen zu den geplanten Netzen auf nationaler Ebene beitragen kann.

Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiemix bis zum Jahr 2030 auf mindestens 32 % anzuheben. Bis zum Jahr 2030 sollen zwanzig Millionen Tonnen (20 Mio. t) grüner Wasserstoff bereitgestellt werden, wobei 10 Mio. t selbst produziert (verbindliche Verpflichtung) und weitere 10 Mio. t importiert werden sollen. Darüber hinaus wurde für den Sektor Transport und Verkehr eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 16 % bis zum Jahr 2030 vorgeschrieben.

Um sicherzustellen, dass die Produktion von grünem Wasserstoff sofort anlaufen kann, kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede zur Lage der Union die Schaffung einer neuen ‚Europäischen Wasserstoffbank‘ an. In ihrer Erklärung führte sie aus, dass Wasserstoff „Europa grundlegend verändern kann, und wir glauben, dass das Budget von 3 Milliarden Euro – aus dem bestehenden Innovationsfonds – ein guter Ausgangspunkt sein wird. Wir werden uns allerdings bemühen, diesen Betrag optimal zu nutzen um sicherzustellen, dass wir unsere Wasserstoffwirtschaft aus der Nische bringen und entsprechend skalieren können.“