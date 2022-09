Alice von Eviation erreicht mit dem Erstflug eines vollelektrischen Flugzeugs einen Meilenstein

Moses Lake, Wash (ots/PRNewswire) - Erfolgreicher Erstflug der emissionsfreien

Alice läutet neue Ära der elektrischen Luftfahrt ein



ersten Flug seines emissionsfreien Alice-Flugzeugs erfolgreich absolviert - ein

historischer Tag und ein wichtiger Meilenstein in der elektrischen Luftfahrt.



Alice hob um 7:10 Uhr vom Grant County International Airport (MWH) ab und flog 8

Minuten lang in einer Höhe von etwas über 1000 Meter (3500 Fuß). Dieser

bahnbrechende Flug des Technologiedemonstrators lieferte Eviation unschätzbare

Daten zur weiteren Optimierung des Flugzeugs für die kommerzielle Produktion.





"Heute beginnen wir die nächste Ära der Luftfahrt - wir haben den Himmel mit demunvergesslichen Erstflug von Alice erfolgreich elektrisiert", sagte GregoryDavis, Präsident und CEO von Eviation. "Die Menschen wissen jetzt, wieerschwinglicher, sauberer und nachhaltiger Luftverkehr aussieht und sich anhört- zum ersten Mal in einem rein elektrischen Starrflügelflugzeug. Dieserbahnbrechende Meilenstein wird die Innovation im nachhaltigen Luftverkehranführen und sowohl den Passagier- als auch den Frachtverkehr der Zukunft prägenAlice erzeugt keine Kohlendioxidemissionen, reduziert die Lärmbelastungerheblich und kostet pro Flugstunde nur einen Bruchteil der Betriebskosten imVergleich zu Leichtflugzeugen oder High-End-Turboprop-Flugzeugen.Fly the Future: Regionaler Reiseverkehr im WandelVollelektrische Flugzeuge werden den Regionalverkehr für Unternehmen undVerbraucher wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger machen. Diese neueGeneration von Flugzeugen kann Gemeinden verändern, indem sie den Zugang zuFlughäfen ermöglicht, die derzeit aufgrund von Lärmbelästigungen odereingeschränkten Betriebszeiten nicht von kommerziellen Flügen genutzt werden.Eviation Alice zielt auf den Pendler- und Frachtmarkt ab und wird in der RegelFlüge im Bereich von 150 bis 250 Meilen durchführen.Cape Air und Global Crossing Airlines, beides regionale Fluggesellschaften mitSitz in den USA, haben 75 bzw. 50 Alice-Flugzeuge in Auftrag gegeben. DHLExpress ist der erste Frachtkunde von Eviation mit einer Bestellung von 12 AliceeCargo Flugzeugen. Mit diesem Engagement will DHL das erste elektrischeExpressnetz aufbauen und den Weg für eine neue Ära der emissionsfreienLuftfracht bereiten."Der Erstflug von Alice ist ein Meilenstein für die Luftfahrtindustrie", sagte