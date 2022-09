Die High-End Intelligent Industrial Development Project Base von XCMG New Port Machinery nimmt die Produktion auf.

XCMG hat in vielen inländischen Güterbahnhöfen und Containerumschlagstationen hochwertige Ausrüstungen und Dienstleistungen für die logistische Be- und Entladung bereitgestellt. Die Greifstapler werden auf mehreren Eisenbahnstrecken eingesetzt, darunter die Jinhua-Wenzhou Railway (Zhejiang), die China-Vietnam Railway Express (Nanning) und die China/Kunming-Laos/Vientiane Railway, und beschleunigen die hochwertige Entwicklung des Eisenbahngüterverkehrs.

Die Produkte von XCMG Port Machinery sind in den großen Häfen der Welt weit verbreitet. Vom Hafen von Dalian im Norden Chinas bis zum Hafen von Guangzhou im Süden setzen die Lösungen von XCMG Maßstäbe in der Branche, insbesondere beim Aufbau umweltfreundlicher Häfen.

Die Häfen läuten eine grüne und intelligente Produktionsrevolution ein. Mit dem Vorteil der führenden rein elektrischen Technologie hat sich XCMG Port Machinery auf die Entwicklung und technologische Iteration von neuen Energieprodukten konzentriert und die Engpassphase des intelligenten und schnellen Energiewandels überwunden. In der Zwischenzeit erforscht es aktiv den Einsatz von fahrerlosen Flachbett-Transportrobotern in Häfen, um seinen Markteinfluss weiter auszubauen und den Aufbau von grünen und intelligenten Häfen und Grenzübergängen zu unterstützen.

Seit der Planungsphase hat das Projekt das strategische Ziel „Aufbau einer digitalen und intelligenten Fabrik" verfolgt, indem es die Vorteile von XCMG im Bereich der intelligenten Fertigung nutzt, sich intensiv mit intelligenten und umweltfreundlichen fortschrittlichen Prozessen befasst und weiterhin Anstrengungen im Bereich der intelligenten Fertigung unternimmt. Anfang 2021 begann XCMG Port Machinery offiziell mit dem Bau eines intelligenten High-End-Industrieentwicklungsprojekts, das eine Fläche von 19,33 Hektar mit einer Gesamtinvestition von 1,2 Milliarden Yuan (171,06 Millionen US-Dollar) umfasst. Einige der Produktionslinien wurden noch im selben Jahr in Betrieb genommen.

„Die neue Basis ist früher als erwartet in Betrieb genommen worden. Sie wird uns in unserem Bestreben unterstützen, eine intelligentere und umweltfreundlichere Fertigung zu bieten, unser Produktionsvolumen zu steigern und die Qualität der Hafenmaschinen deutlich zu verbessern. XCMG wird alle Anstrengungen unternehmen, um eine international erstklassige digitale intelligente Fabrik aufzubauen.

XUZHOU, China, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Die XCMG Machinery (SHE: 000425) Port Machinery Intelligent Industrial Development Project Base wurde vollständig in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass die jährliche Produktionskapazität von 2.000 Sätze von Hafenmaschinen, die Produkte wie Greifstapler für Container, Gabelstapler und andere mobile Hafenmaschinen und Portalkräne, Land-Brücke und andere großen Hafenmaschinen umfasst, einen jährlichen Produktionswert von 3,6 Milliarden Yuan (514,68 Millionen US-Dollar) erreichen wird. Hierdurch wird XCMG seine Position im Bereich der Hafenmaschinen auf dem internationalen Markt stärken.

Die High-End Intelligent Industrial Development Project Base von XCMG New Port Machinery nimmt die Produktion auf.

