CHENGDU, China, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Finale der ITTF Tischtennis-Mannschafts-Weltmeisterschaften 2022 in Chengdu (nachstehend „Tischtennis-Weltmeisterschaften") wird am 30. September 2022 in der westchinesischen Stadt Chengdu ausgetragen.

Laut dem Organisationskomitee der ITTF-Tischtennis-Mannschafts-Weltmeisterschaften 2022 in Chengdu betont der Slogan des Turniers „Celebrate Table Tennis With Chengdu" (dt. „Tischtennis feiern mit Chengdu") nicht nur die Leidenschaft für Tischtennis in Chengdu, sondern drückt auch das Bestreben des Internationalen Tischtennisverbandes aus, den Austausch mit der Stadt zu vertiefen.