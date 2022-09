Berlin (ots) - Erstmals kommen rund 80 Teilnehmende des afrikanisch-deutschen

Führungskräfteprogramms "AGYLE - African German Young Leaders in Business" in

Berlin zusammen / Offizielle Auftaktveranstaltung im Berliner PalaisPopulaire /

Woche fokussiert mit innovativen Formaten das Thema Green Innovation / Infos zum

Programm unter: http://www.agyle-programme.com



In Anwesenheit von rund 80 jungen Führungskräften aus Äthiopien, Ghana, Ruanda,

Tunesien und Deutschland ist heute die AGYLE-Präsenzwoche in Berlin eröffnet

worden. Die Woche steht ganz im Zeichen der afrikanisch-deutschen

Zusammenarbeit. Das Führungskräfteprogramm "AGYLE - African German Young Leaders

in Business" wurde 2021 ins Leben gerufen. Ziel ist es, das innovative Potenzial

Afrikas und die strategische Bedeutung des Kontinents für Deutschland sichtbar

zu machen und neue afrikanisch-deutsche Kollaborationen anzustoßen.





Im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Woche im Berliner PalaisPopulaire,diskutierten Deborah Choi , Co-Founder and Managing Director, Founderland, AnneKjaer Bathel , Founder and Managing Director, ReDI School, Erick Yong ,Co-Founder and Chief Executive Officer, GreenTec Capital Partners sowie ClausStäcker , Director of Programs for Africa, Deutsche Welle, mit den Teilnehmendendes Programms über die Herausforderungen in Zeiten multipler Krisen. Darüberhinaus wird die elementare Bedeutung einer engen afrikanisch-deutschenZusammenarbeit für die Zukunft thematisiert. Inhaltlich befasst sich die Wochemit dem diesjährigen AGYLE-Jahresthema "Green Innovation - Wie jungeFührungskräfte den Klimawandel angehen" . In vielseitigen Veranstaltungen,darunter Paneldiskussionen, Unternehmensbesuche und Workshops, wird das Themaumfassend adressiert.Zur heutigen Eröffnung sagte Holger Lösch, stellvertretenderHauptgeschäftsführer BDI e.V. und Mitglied der AGYLE-Jury : "Mit demAGYLE-Programm haben die Initiatoren einen echten Nerv getroffen. Denn zum einenist das Innovationspotenzial Afrikas bislang eher Kennern der Szene bekannt. Undzum anderen sind wir, insbesondere bei der Lösung der Klimafrage, auf guteBeziehungen zum afrikanischen Kontinent angewiesen. Ein stabiles und belastbaresNetzwerk junger Führungskräfte ist die beste Antwort auf die großenHerausforderungen unserer Zeit".Die Veranstaltungswoche läuft bis zum 30. September . Ziel ist es den jungenFührungskräften fachlichen Input und neue Perspektiven zu bieten und über diedirekte Begegnung das AGYLE-Netzwerk nachhaltig zu stärken. So stehen in dendrei Tagen Austausche mit Unternehmen, ein Innovationsworkshop und einKaminabend sowie Formate zur gezielten Vernetzung auf dem Programm.Dem AGYLE-Netzwerk gehören inzwischen 80 junge Führungspersönlichkeiten ausDeutschland und den vier afrikanischen Ländern Äthiopien, Ghana, Ruanda undTunesien an. Die Young Leader bringen dabei ihre individuellen undprofessionellen Erfahrungen und Hintergründe ein: Von jungen Unternehmen bis zumKonzern, von digitalen Technologien über grüne Innovationen undKreislaufwirtschaft bis hin zu Agrar- und Ernährungswirtschaft; AGYLE vereinteine Vielzahl zukunftsrelevanter Branchen.Weitere Informationen zu den AGYLE-Young Leaders finden Sie hier(https://land-der-ideen.de/netzwerke/agyle/youngleaders) .Über AGYLE - African German Young Leaders in BusinessAGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das jungeFührungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigenBusiness-Netzwerk zusammenbringt und die Entwicklung innovativer Ideen undGeschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit derTeilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundsteinfür eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeitgelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung(AWE) und Deutschland - Land der Ideen; die AWE wird durch das Bundesministeriumfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und getragendurch die GIZ und DEG.