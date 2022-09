BAUHAUS führt Gütesiegel "Gesund Wohnen" ein / Sorglos durchatmen dank geprüfter Produkte und fundierter Beratung (FOTO)

Mannheim (ots) - Als erstes Unternehmen seiner Branche bietet BAUHAUS mit dem

Gütesiegel "Gesund Wohnen" seinen Kunden fortan geprüfte Produkte und

Beratungsleistungen rund um das Thema Wohngesundheit. Das Gütesiegel entstand in

Zusammenarbeit mit dem Sentinel Haus Institut (SHI) und dem SGS-TÜV Saar. Mit

fortlaufenden Prüfungen und Audits garantiert das Gütesiegel eine besonders hohe

Produkt- und Beratungsqualität.



Im Baustoffhandel gibt es aktuell nahezu 60 Umwelt- und Ökolabel. Angesichts

dieser Fülle stellen sich Verbraucher immer häufiger die objektiv schwer zu

beurteilende Frage: Welches Label ist wirklich vertrauenswürdig und hält, was es

verspricht? Deshalb hat BAUHAUS in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Sentinel

Haus Institut (SHI) und dem SGS-TÜV Saar das Gütesiegel "Gesundes Wohnen"

entwickelt, um mehr Klarheit und Transparenz für den Verbraucher zu schaffen.

Damit ist BAUHAUS Vorreiter unter den Anbietern im Do-it-yourself-Umfeld.