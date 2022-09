Internet-Sensation Khaby Lame wird offizielle Markenbotschafterin der QNB-Gruppe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022

DOHA, Katar, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- QNB, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, hat heute bekannt gegeben, dass die Internet-Sensation Khabane „Khaby" Lame der offizielle Markenbotschafter der Bank für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 sein wird. Die Partnerschaft baut auf der Rolle der QNB Group als offizieller Unterstützer des Turniers im Nahen Osten und Afrika sowie als offizielle katarische Bank auf.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Lame, der mit 150 Millionen Followern weltweit die meisten Follower auf TikTok hat, seinen allerersten Fernsehspot mit der QNB Group starten, der das Thema "Dreaming Big" aufgreift und damit die Rolle der QNB Group bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft unterstreicht. Der TVC wurde zum ersten Mal bei einer offiziellen Unterzeichnungszeremonie am 27. September 2022 vorgeführt.

Frau Heba Ali Al-Tamimi, General Manager der QNB Group Communications, sagte: „Die Wahl von Khaby Lame als QNB-Botschafterin während des Turniers spiegelt den grenzenlosen Ehrgeiz Katars wider, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Qatar 2022 auszurichten. Indem er seine Träume verfolgte, hat Lame, ähnlich wie Katar, seine Ziele erreicht. Wir feiern gemeinsam eine Welt, in der alles möglich ist. Katar bereitet sich darauf vor, in diesem Winter Millionen von Fußballfans zu empfangen, und wir können stolz auf das sein, was wir erreicht haben, sowohl als Bank als auch als Land

Khaby Lame sagte: „Ich freue mich, während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Botschafterin der QNB zu sein. Ich glaube, dass ich QNB sehr ähnlich bin: Ich setze meine Träume und erreiche das Unmögliche. Ich freue mich darauf, das Turnier durch die Linse von QNB zu erkunden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen."

Die QNB Group, die derzeit als wertvollste Bankmarke im Nahen Osten und Afrika gilt, ist offizieller Unterstützer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 im Nahen Osten und Afrika. QNB erhält verschiedene Vermögenswerte und Rechte in der gesamten Region sowie eine Markenpräsenz in den Gastgeberstädten. Die Gruppe verfügt über ein umfangreiches Netz von Geldautomaten und Standorten und wird der einzige Anbieter von Geldautomaten vor Ort in allen acht Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 sein.

Über ihre Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und bietet ein umfassendes Angebot an modernen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter beläuft sich auf 27.000, die an 1.000 Standorten tätig sind, mit einem Geldautomatennetz von mehr als 4.700 Automaten.

