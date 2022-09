KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will auch nach der geplanten Einverleibung besetzter ukrainischer Gebiete und trotz drohender Sanktionen des Westens weiter Krieg führen. Gekämpft werden solle noch mindestens bis zur Eroberung des gesamten Gebiets Donezk, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er äußerte sich damit zum Ende der als Völkerrechtsbruch kritisierten Abstimmungen über den Beitritt besetzter ukrainischer Gebiete zur Russland. Kanzler Olaf Scholz (SPD), die EU und die USA verurteilten die unrechtmäßigen Urnengänge und kündigten Sanktionen an.

In den besetzten Teilen des Gebiets Donezk hatte es fünf Tage lang bis Dienstag ein Scheinreferendum gegeben - mit angeblich fast 100 Prozent Zustimmung. Die gegen internationales Recht verstoßenden Abstimmungen liefen auch in dem nahezu komplett von Moskau kontrollierten Gebiet Luhansk sowie in den besetzten Teilen der Gebiete Cherson und Saporischschja. Auch dort stimmten die Menschen angeblich mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Russland.