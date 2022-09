BOSTON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter Aktienanlegern hat sich im September laut einer Befragung zwar etwas verbessert, in Europa ist sie aber deutlich gekippt. Der vom Vermögensverwalter State Street ermittelte Global Investor Confidence Index (ICI) stieg global verglichen mit dem Vormonat um 1,5 Punkte auf 108,8 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorging.

Die Experten begründen den Anstieg insbesondere mit einem Sprung des asiatischen Teilindex. Dieser legte im September um 7,7 Zähler auf 100,1 Punkte zu und lag damit an der neutralen 100-Punkte-Schwelle. Mit der Wiedereröffnung der coronabedingt geschlossenen Grenzen und der Lockerung der Beschränkungen etwa in der chinesische Sonderverwaltungszone Macau habe die Risikobereitschaft der Anleger in der Region wieder zugenommen.