POTSDAM (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla muss eine Lagerfläche für Abfälle auf seinem Gelände in Grünheide vorerst stilllegen. Das wies das Landesumweltamt am Montag an, wie Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch im Landtags-Umweltausschuss in Potsdam sagte. Grund seien Änderungen, die Tesla an der Abfall-Lagerfläche vorgenommen habe wie etwa den Betrieb einer Abfallbehandlung. Dafür liegt laut Ministerium aber keine Genehmigung vor.

Am Montag hatten auf der Lagerfläche Papier und Holzmaterial gebrannt. Die Stilllegung sei keine Folge des Feuers, sondern gehe auf eine frühere Begehung auf dem Areal zurück, sagte eine Sprecherin des Landesumweltministeriums am Mittwoch in Potsdam.