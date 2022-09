EWL-Umfrage Ukrainische Flüchtlinge wollen in Deutschland arbeiten; sie sind gebildet, lernen die Sprache und haben gute berufliche Qualifikationen

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - 48% der ukrainischen Flüchtlinge, die in

Deutschland arbeiten, beabsichtigen, länger in Deutschland zu bleiben, nämlich

mindestens ein Jahr nach Kriegsende, während 28% so schnell wie möglich in die

Ukraine zurückkehren wollen, so die Studie "Ukrainische Flüchtlinge - berufliche

Aktivierung in Polen und Deutschland", die von der EWL Migrationsplattform und

dem Zentrum für Osteuropastudien an der Universität Warschau durchgeführt wurde.



Den Autoren der Umfrage zufolge könnte ein so hoher Prozentsatz der Befragten,

die bereit sind, ihren Aufenthalt in Deutschland zu verlängern, auf die Tatsache

zurückzuführen sein, dass Deutschland, obwohl es keine direkten Grenzen hat, zu

einem Zielland für Kriegsflüchtlinge geworden ist, die eine dauerhafte Arbeit

aufnehmen wollen.