Huawei ist Gastgeber des Europäischen Innovationstages 2022 in Budapest

Rund 250 Vertreter von Behörden, Industrie und Hochschulen kamen im historischen Schlossgartenbasar zusammen, um das Thema des Gipfels - „Innovation für ein vielfältiges Europa" - zu diskutieren. Auf der Veranstaltung präsentierte Huawei in seinem 5G-Demo-Truck mehrere 5G-Anwendungsfälle für verschiedene Industrieszenarien, darunter Logistik, Häfen und Bergbau mit privaten 5G-Mobilfunknetzen.

BUDAPEST, Ungarn, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete heute in Budapest den Europäischen Innovationstag 2022, seinen Vorzeigegipfel für Innovation in Europa. Dies ist das zehnte Jahr, in dem Huawei diese Veranstaltung ausrichtet, bei der Huawei und seine Partner Einblicke in die Art und Weise geben, wie technologische Innovationen die Digitalisierung, die grüne Energiewende, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Talentförderung vorantreiben können.

Jeff Wang, Leiter der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Kommunikation bei Huawei, eröffnete den Gipfel: „Wir bei Huawei sind davon überzeugt, dass wir durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung die Innovation für die Zukunft anführen können. Auch wenn der Innovationsprozess als unser Weg in die Zukunft voller Ungewissheit ist, so ist doch eines sicher: Innovation wird für die Verwirklichung unserer nachhaltigen Zukunft entscheidend sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um ein intelligenteres, grüneres und nachhaltigeres Europa zu schaffen"

Der ungarische Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Péter Szijjártó, sagte: „In den letzten Jahren hat Ungarn im Wettbewerb um die Investitionen großer chinesischer Unternehmen Erfolge erzielt. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Huawei in Budapest sowie sein größtes europäisches Logistikzentrum in der Nähe der Hauptstadt sind besondere Vorteile für unser Land. Die Investitionen von Huawei in Ungarn erfüllen uns mit Stolz, und wir sind stolz darauf, dass das Unternehmen auf ungarische Talente, Menschen und das ungarische Bildungssystem vertraut. Beide Seiten haben von der vor zehn Jahren unterzeichneten strategischen Zusammenarbeit sehr profitiert, und die ungarische Regierung ist bereit, diese Zusammenarbeit fortzusetzen"