Roche investiert in ein neues Diagnostik-Forschungsgebäude am Standort Penzberg / Doch Investitionen sind kein Selbstläufer (FOTO)

- Kurzsichtige Maßnahmen zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung können

gravierende Folgen für die Zukunft des Innovations- und Investitionsstandorts

Deutschland haben



Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Dr.

Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für

Bundesangelegenheiten und Medien sowie Prof. Christoph Franz,

Verwaltungsratspräsident der Roche Holding AG, legten heute am Roche-Standort in

Penzberg den Grundstein für das neue Diagnostik-Forschungsgebäude, das zu den

modernsten und nachhaltigsten Forschungsgebäuden in Europa zählen wird. Es soll

bis Ende 2024 fertiggestellt und in 2025 bezogen werden. Der Schwerpunkt liegt

auf der Entwicklung diagnostischer Tests.