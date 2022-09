NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch weiter erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 88,53 US-Dollar. Das waren 2,26 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um mehr als 3,00 Dollar auf 81,51 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise an die Erholung vom Dienstag anknüpfen. Noch am Montag waren die Preise auf die tiefsten Stände seit Beginn des Jahres gefallen. Die Ölpreise werden schon länger durch die trüben Konjunkturaussichten und die vielerorts stark steigenden Zinsen unter Druck gesetzt.