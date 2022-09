PVO International geht gemeinsam mit DCC weiter (FOTO)

Rosmalen (ots) - Die größte niederländische Einkaufsorganisation und

Vertriebsgesellschaft für Solarprodukte, PVO International, stärkt ihre Position

durch den Beitritt zu DCC plc. Das in Irland ansässige FTSE100-Unternehmen wird

PVO International übernehmen und seine führende Position durch Einbringung von

Wissen, Netzwerk und Wachstumskapital weiter stärken. Zusammen mit dem

verbleibenden Management wird PVO International danach noch besser in der Lage

sein, sein internationales Wachstum zu verstärken, um seine Energiewendeziele zu

erreichen.



Die Zusammenarbeit zwischen DCC und PVO International wurde dem Bundeskartellamt

als zuständige Regulierungsbehörde angezeigt. Es wird erwartet, dass der Vorgang

vor Ende diesen Jahres abgeschlossen sein wird.





PVO International und DCC sind der Meinung, dass das Ziel, weiteres Wachstum aufdem europäischen Markt zu erreichen, am besten durch einen Zusammenschlusserreicht werden kann. " Alleine kommen Sie schnell voran, aber gemeinsam kommenSie weiter ", so die drei Gesellschafter Arne-Bart Huibers, Frank Heijckmann undGideon Overwater.Frank Heijckmann erklärt: " Die Synergie zwischen PVO International und DCCermöglicht es uns, die Ziele unserer Organisation zu erreichen. DCC spielt eineführende Rolle im Energiesektor und ist ein "führender Route-to-Market- undLieferkettenpartner" für Technologieprodukte und -marken. Mit dem Wissen und demNetzwerk von DCC bieten wir PVO International die Möglichkeit, schneller zuwachsen und mehr Kunden in Europa zu unterstützen ".Der geschäftsführende Direktor, Gideon Overwater, erklärt: " Das ist ein Weg,den wir im Rahmen der Wachstumssparte unseres Unternehmens für richtig halten,ohne dabei übrigens unsere eigene Unternehmenskultur zu verlieren. Wir werdenweiterhin unseren vertrauten Firmennamen verwenden, und unsere mehr als 50Mitarbeiter werden auch mit PVO International verbunden bleiben. Dabei könnenunsere Lieferanten und Kunden die gleiche Qualität und den gleichen Serviceerwarten, den sie von uns gewohnt sind ."Auch DCC freut sich auf die Zusammenarbeit. Der Geschäftsführer von DCCTechnology, Clive Fitzharris, sagt im Namen des Konzerns: " PVO Internationalhat sich in den letzten Jahren zu einer der größten Einkaufsplattformen undDistributoren für Solarprodukte in Europa entwickelt und hat sich in diesemBereich einen guten Ruf erworben. PVO zeichnet sich durch Schnelligkeit,Kundenorientierung, Ehrgeiz und Wachstum aus und verfügt über ein talentiertesTeam von Mitarbeitern, die eine enorme Dynamik ausstrahlen. Ihr Ehrgeiz, an derSpitze des Marktes zu bleiben und jeden Tag an ihrem Ziel zu arbeiten, die